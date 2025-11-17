Noche de viento en Córdoba: Defensa Civil atendió más de 90 llamados

Durante la madrugada de este lunes, una tormenta breve pero ventosa activó 91 avisos al 103 en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Personal de Defensa Civil recorrió varios sectores sin registrar situaciones que requirieran evacuaciones ni daños estructurales.

De los llamados recibidos, 19 correspondieron a ramas, árboles o postes caídos o con riesgo de caída. Ninguno generó heridos o afectaciones significativas, y el resto fueron consultas no vinculadas de manera directa al fenómeno meteorológico.

La Red de Pluviómetros Municipal midió picos de viento de 75 km/h en barrio Jardín, 65 km/h en Villa El Libertador y 61 km/h en la zona de Sacchi. En cuanto a las lluvias, los registros más altos se dieron en Guiñazú con 23 mm y en Pueyrredón con 16 mm, mientras que las demás estaciones marcaron acumulados menores.

El pronóstico indica que hasta primeras horas de la tarde persistirá el viento sur, con intensidad moderada y algunas ráfagas. Tanto la Costanera Norte como la Sur permanecen habilitadas y sin restricciones.