Operativos en Villa María: 21 demorados y 32 vehículos fuera de circulación

Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba desplegó diversos operativos en Villa María que terminaron con veintiuna personas demoradas por hechos vinculados a hurto, amenazas, lesiones leves y otras intervenciones menores.

En simultáneo, se realizaron controles orientados a desarticular la circulación de hordas de motociclistas que habían generado reiterados inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. En ese marco, fueron secuestradas veinticinco motos y siete automóviles que presentaban irregularidades o incumplimientos a la normativa vigente.

Los procedimientos se realizaron junto a Guardia Local y se extendieron por varios barrios y sectores estratégicos, con el objetivo de reforzar la prevención y ordenar el tránsito en zonas de alto movimiento durante la noche.