Operativos en Villa María: 21 demorados y 32 vehículos fuera de circulación

Fin de semana
Operativos en Villa María: 21 demorados y 32 vehículos fuera de circulaciónLos procedimientos incluyeron intervenciones por hurto, amenazas y lesiones, además de acciones contra hordas de motociclistas que circulaban en grupo. Guardia Local y Policía trabajaron de manera conjunta.
Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba desplegó diversos operativos en Villa María que terminaron con veintiuna personas demoradas por hechos vinculados a hurto, amenazas, lesiones leves y otras intervenciones menores.
En simultáneo, se realizaron controles orientados a desarticular la circulación de hordas de motociclistas que habían generado reiterados inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. En ese marco, fueron secuestradas veinticinco motos y siete automóviles que presentaban irregularidades o incumplimientos a la normativa vigente.
Los procedimientos se realizaron junto a Guardia Local y se extendieron por varios barrios y sectores estratégicos, con el objetivo de reforzar la prevención y ordenar el tránsito en zonas de alto movimiento durante la noche.