Pánico por un ascensor fuera de control en el centro, una mujer herida

Momentos de tensión se vivieron esta tarde por un ascensor fuera de control en el centro de Córdoba. Una joven de 28 años resultó herida y fue trasladada a un centro de salud tras haber quedado atrapada dentro de las instalaciones, ubicadas en un edificio de Boulevard Chacabuco al 660.

Una falla ocasionada en el ascensor, hizo que éste se moviera bruscamente entre los pisos.

La víctima fue identificada como Michelle Figueroa, quien descendía desde el piso 12 cuando el elevador ascendió hasta el piso 15 y se detuvo con una fuerte sacudida. La mujer fue trasladada hacia un centro asistencial para una mejor revisión médica.