Pintaban pichones de cotorra para venderlos como aves exóticas: dos detenidos

Un caso de maltrato animal generó indignación este fin de semana en Funes, donde dos hombres fueron detenidos luego de que una protectora alertara sobre una maniobra extrema: capturaban pichones de cotorra, les bajaban los nidos y les aclaraban artificialmente el plumaje para venderlos como aves exóticas.

El hecho salió a la luz en un country de la ciudad, cuando una joven de 23 años y un agente de Control Urbano vieron a dos personas retirando nidos y manipulando a los pichones. Tras el aviso, la Policía detuvo a Juan Manuel S. (30) y Sebastián N. (29).

El operativo continuó sobre la colectora sur de la Ruta 9, donde se secuestraron más de diez pichones de Myiopsitta monachus con sectores del plumaje teñidos de blanco mediante agua oxigenada, práctica que pone en riesgo la vida de las crías.

Las aves fueron entregadas a la ONG Pájaros Caídos, que trabaja en su recuperación. La Brigada Ecológica intervino en el caso y se investigan posibles vínculos con el tráfico ilegal de fauna.