Río Cuarto: 23 detenidos y más de 30 motos secuestradas

Durante el fin de semana, una serie de operativos y allanamientos realizados en distintos sectores de Río Cuarto terminó con 23 personas detenidas por hechos vinculados a robos, daños y otras intervenciones.

En los procedimientos se secuestraron más de 30 motocicletas, siete automóviles, dos armas de fuego, dos armas blancas y tres bicicletas, entre otros elementos de interés para las causas en curso.

Además, se recuperaron siete motocicletas que habían sido denunciadas como robadas y se desarticuló una fiesta clandestina que funcionaba sin autorización y fuera de la normativa vigente.

En las tareas participaron agentes de Tránsito y personal de la Guardia Local de Prevención, que colaboraron en el control vehicular y en los operativos logísticos.