Robo millonario: Desvalijaron la Casa de la Juventud de Carlos Paz

Delincuentes ingresaron el fin de semana pasado a la Casa de la Juventud de Villa Carlos Paz, desvalijaron las instalaciones y se apoderaron de un botín millonario.

El hecho se descubrió este lunes 17 de noviembre, cuando los trabajadores de la dependencia municipal se disponían a abrir las puertas y se percataron que todo estaba revuelto.

Dentro del inmueble ubicado sobre la Avenida Libertad, se hallaban micrófonos, cámaras y otros equipos de alto valor monetario que los asaltantes se llevaron.

Se investiga el episodio y trascendió que los malvivientes habrían destrozado un ventanal de un baño y desactivaron el censor de la alarma, lo que les permitió revisar las instalaciones sin apuro.