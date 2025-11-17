Ruta 12: evadió un control y cayó con 7.500 atados de cigarrillos

Un hombre fue detenido en San Cosme luego de intentar escapar de un control vehicular ubicado sobre el kilómetro 1.065 de la Ruta Nacional 12, donde efectivos realizaban tareas de prevención durante la mañana de este domingo.

Según se informó, el conductor de un vehículo particular aceleró la marcha al notar la presencia del puesto fijo e ignoró las señales de detención. A partir de allí se inició un seguimiento controlado que terminó a pocas cuadras del barrio 18 Viviendas, donde el vehículo finalmente fue interceptado.

Al revisar el utilitario, los gendarmes encontraron 15 cajas envueltas en bolsas arpilleras dentro del baúl y sobre el asiento trasero. En su interior había 7.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, sin documentación aduanera que respaldara su ingreso al país.

Por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, tanto la mercadería como el vehículo quedaron secuestrados en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero.