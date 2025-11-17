San Francisco: dos niñas caminaban solas bajo la lluvia porque su mamá fue a bailar

Dos niñas de 7 y 5 años fueron asistidas durante la madrugada de este domingo en el centro de San Francisco, departamento San Justo, luego de que un vecino advirtiera que caminaban solas bajo la lluvia.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.20 en calle Echeverría al 180, donde un hombre de 41 años dio aviso tras ver a las pequeñas desprotegidas y sin un adulto que las acompañara. Según relató, ambas buscaban a su mamá, quien se habría retirado a un baile momentos antes.

Personal del CAP llegó al lugar y acompañó a las niñas a sede policial, donde se activaron los protocolos de protección correspondientes. Tras la intervención de la autoridad judicial, las menores fueron entregadas a su abuela de 59 años, quien quedó a cargo de su cuidado.