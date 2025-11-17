Un adolescente murió aplastado por una sembradora en un campo

Interior de Córdoba
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en un campoLa víctima se encontraba trabajando en un campo de Monte Cristo junto a dos familiares.
Un adolescente de 17 años perdió la vida tras haber sido aplastado por una sembradora en una campo de Córdoba. El trágico suceso ocurrió en la localidad de Monte Cristo y trascendió que el joven se encontraba trabajando junto a su padre y otro familiar.
En el caso, tomó intervención la justicia y se ordenaron una serie de pericias.
El episodio se produjo este lunes en la zona de Media Luna y el menor fue trasladado de urgencia por sus familiares hasta un dispensario cercano. Al llegar, los médicos constataron su fallecimiento a causa de las heridas sufridas.
De acuerdo a las informaciones que se conocieron, uno de los adultos que lo acompañaban hizo marcha atrás con una maquinaria agrícola y ésta lo terminó aplastando.