Un joven murió y tres acompañantes resultaron heridos en la Ruta S-212

Un trágico siniestro vial ocurrido alrededor de las 6:30 en el paraje Los Montenegro, departamento San Alberto, dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años y tres acompañantes heridos.

Efectivos policiales y un servicio de emergencias acudieron a la Ruta S-212 tras el aviso de vecinos y constataron que un Peugeot 307 había dado varios tumbos. El conductor, de 20 años, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto.

En el rodado también viajaban tres acompañantes: dos jóvenes de 18 años y otro de 20. Todos fueron asistidos y luego derivados al centro de salud de Villa Dolores para una evaluación médica más completa.

El trabajo de los equipos de emergencia se extendió durante la mañana para asegurar la zona y determinar las circunstancias del vuelco.