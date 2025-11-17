Un móvil policial volcó tras cubrir la seguridad del baile de La Mona

Un móvil de la Departamental Totoral sufrió un accidente este domingo de madrugada sobre la Ruta Provincial 17, en cercanías de Obispo Trejo. En el vehículo viajaban cuatro efectivos —dos hombres y dos mujeres— que regresaban de cumplir servicios adicionales en el baile de La Mona Jiménez, realizado en San Francisco.

Por disposición del Ministerio de Seguridad, personal de distintas departamentales del norte provincial —entre ellas Totoral, Ischilín, Río Seco, Tulumba y Colón— había sido convocado para reforzar el operativo en el predio del club Sportivo Belgrano, donde se desarrolló el multitudinario espectáculo.

El hecho ocurrió a baja velocidad, en un sector de la trazada conocido por sus ondulaciones, bajo una intensa lluvia y con escasa visibilidad. El patrullero perdió estabilidad y terminó desviado hacia la banquina.

Los cuatro policías fueron asistidos en centros de salud de la zona. Ninguno presentó lesiones de gravedad y todos recibieron el alta médica.