Un policía resultó herido y dos transportes escolares quedaron dañados por un socavón

Durante la noche de este lunes, personal policial acudió a la intersección de Victoriano Montes y Arboleda, en barrio Liceo 3ª Sección, donde dos vehículos utilizados para el traslado de alumnos habían quedado inmovilizados debido a profundos socavones en la calzada.

Al descender del móvil para colaborar en la asistencia, uno de los policías cayó dentro de uno de los hundimientos. El impacto le provocó heridas en brazos y piernas, lesiones en el rostro y una fisura en la cadera.

Minutos después, un servicio de emergencias arribó al lugar y trasladó al policía al Policlínico Policial, donde quedó bajo evaluación médica para determinar el alcance de las lesiones.