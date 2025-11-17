Vecino grabó a dos menores intentando robar una moto en el centro de Carlos Paz

Anoche, en el centro de Carlos Paz, un episodio llamó la atención de un vecino que advirtió que dos adolescentes manipulaban una motocicleta estacionada sobre calle La Paz.

El vecino filmó la situación y se acercó a personal del Escuadrón Motorizado Enduro para mostrar las imágenes. Con esa información, los efectivos iniciaron un recorrido por la zona. Minutos después, los jóvenes —de 14 y 15 años— fueron vistos corriendo hacia un sector con malezas, donde descartaron un objeto mientras intentaban alejarse.

Al interceptarlos, se recuperó una herramienta tipo ganzúa que había sido arrojada durante la huida. También se constató que la motocicleta involucrada, una Honda Wave 110 cc, presentaba daños compatibles con un intento de apertura.

Los adolescentes fueron trasladados a la Alcaldía local para los procedimientos de rigor y quedaron a disposición del magistrado interviniente.