Video captó una violenta golpiza en Córdoba para robar un celular

Las cámaras del sistema 911 registraron una violenta secuencia en barrio Güemes, donde dos agresores abordaron a un joven que caminaba con una mochila. En el video se observa cómo lo atacan por ambos lados, lo golpean e intentan reducirlo mientras forcejean para robarle sus pertenencias.

Pese a la brutalidad del ataque, el joven logra defenderse, lanza golpes para soltarse y finalmente consigue escapar corriendo de la escena. A partir de la alerta, móviles policiales acudieron al sector y lograron capturar a uno de los agresores a pocos metros del lugar.

El segundo implicado huyó a pie, pero un patrullero inició una persecución por las calles internas del barrio y terminó interceptándolo más adelante. Durante el operativo se recuperó el teléfono celular robado.