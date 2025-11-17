Villa Giardino: un camión sin frenos volcó su jaula y generó caos en la Ruta 38

Villa Giardino. Un camión de transporte de ganado vacuno protagonizó un impresionante accidente este lunes por la tarde en Villa Giardino, cuando se quedó sin frenos a la altura del semáforo ubicado sobre la Ruta 38 y terminó volcando su jaula en plena vía.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:30, en la intersección de la avenida San Martín. El vehículo, que circulaba en sentido sur proveniente de La Rioja, no logró detener su marcha e impactó contra un colectivo interurbano de la empresa Lumasa y un utilitario, ambos detenidos a la espera del cambio de semáforo.

A raíz del impacto, la jaula del camión se abrió y varios animales cayeron sobre la calzada. Otros debieron ser liberados por los equipos de emergencia para evitar más lesiones. Posteriormente, el ganado fue arriado hasta el patio del Hotel Belgrano, ubicado a unos 200 metros del lugar, donde quedó momentáneamente resguardado.

Pese a la espectacularidad del accidente, ninguna de las personas involucradas resultó herida.

En el operativo trabajaron agentes municipales de la Guardia Local, bomberos voluntarios de Villa Giardino y efectivos de la Policía de Córdoba, quienes ordenaron el tránsito y colaboraron en el manejo del ganado hasta su traslado seguro.