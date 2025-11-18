Alta Gracia: allanaron una casa y hallaron material de abuso sexual infantil

Un hombre de 24 años fue detenido en Alta Gracia por orden de la Fiscalía de Instrucción N.º 1, en el marco de una investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La causa se inició en agosto, luego de que el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) enviara un reporte que alertaba sobre el envío de archivos ilegales desde una vivienda de la ciudad.

A partir del aviso internacional, se realizaron diligencias preliminares que permitieron establecer la ubicación del domicilio señalado. Con esa información, se concretó un allanamiento en el que se secuestró un dispositivo digital y se obtuvieron elementos que la investigación considera relevantes. Según fuentes judiciales, el análisis técnico inicial confirmó la presencia de imágenes y videos de índole sexual explícito de niños, niñas y adolescentes.

La investigación fue llevada adelante de manera conjunta por el equipo de la Fiscalía, la brigada de investigaciones de la Departamental Santa María y personal especializado de la División Cibercrimen de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal.

Por la magnitud del material detectado, no se descartan nuevas medidas. La Fiscalía evalúa una posible ampliación de la imputación o la incorporación de otras personas si surgen conexiones durante el análisis de los dispositivos secuestrados. Tras los trámites de rigor, el detenido será alojado en el Establecimiento Penitenciario N.º 9.