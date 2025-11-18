Así robaban desde Bouwer: quince acusados irán a juicio

El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio para 15 personas acusadas de integrar una estructura dedicada a realizar estafas telefónicas mediante débitos inmediatos (DEBIN). Parte de los imputados se encontraba alojada en el establecimiento penitenciario de Bouwer al momento de los hechos. En la misma resolución, el tribunal dispuso el sobreseimiento de uno de los acusados por duda insuperable.

En una audiencia previa, a la que asistió una de las víctimas, el juez Gustavo Hidalgo otorgó la suspensión del proceso a prueba por un año a otros cinco imputados, quienes ofrecieron reparar económicamente el daño y deberán cumplir obligaciones adicionales, como trabajo solidario en instituciones públicas y sujeción al control del tribunal.

De acuerdo con la acusación fiscal, las maniobras se desarrollaban de forma coordinada por distintos integrantes del grupo. Mientras algunos obtenían datos personales y bancarios de comerciantes del rubro de la construcción, otros los reunían y trasladaban la información a quienes estaban detenidos en Bouwer. Desde allí, utilizando identidades falsas, realizaban llamadas telefónicas simulando interés en comprar materiales.

Según la causa, tras acordar supuestas operaciones, los estafadores enviaban comprobantes de transferencias falsos por WhatsApp y convencían a los comerciantes de que había ocurrido un error en la acreditación del pago. Bajo esa excusa, los guiaban paso a paso hasta lograr que autorizaran, desde su home banking, la solicitud de DEBIN, lo que generaba el débito inmediato del dinero hacia cuentas vinculadas a otros integrantes del grupo.

Los fondos eran luego redistribuidos entre distintas cuentas para dificultar su rastreo, lo que produjo un perjuicio económico estimado en 4.086.900 pesos.

Al resolver las oposiciones defensivas, el juez Hidalgo sostuvo que existen múltiples circunstancias e indicios que, analizados en conjunto, permiten sostener la acusación fiscal y descartar, en esta etapa, la desvinculación de los imputados. El proceso avanzará ahora hacia el juicio oral.