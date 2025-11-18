Carlos Paz: Detuvieron a un ladrón que intentó robar en un mini-mercado

Un oportuno llamado telefónico y el rápido accionar policial frustró un robo en un mini-mercado de Villa Carlos Paz. El hecho se registró esta madrugada en la calle Florencio Sánchez del barrio Las Malvinas, donde se detuvo a un hombre de 30 años que había destrozado un vidrio para ingresar al comercio.

El personal del Comando de Acción Preventiva se hizo presente en el lugar, alertados por un hombre quien presenció el momento en que el delincuente forzaba el ingreso del mercadito San Cayetano.

En ese momento, el vecino le gritó y el sujeto salió corriendo.

A partir de las descripciones aportadas, se logró identificar al malviviente con las cámaras de vigilancia y se lo detuvo en las inmediaciones del lugar. Se dispuso su posterior traslado a la alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.