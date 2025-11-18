Citas falsas en Punilla: acordaban un encuentro y los sorprendían para robarles

Durante las últimas semanas, en distintas zonas de Punilla comenzaron a repetirse denuncias con el mismo patrón: personas que viajaban hasta La Calera o Parque Síquiman para concretar una cita pactada por aplicación y terminaban siendo sorprendidas por un grupo de hombres que las inmovilizaba y les robaba pertenencias, dinero y elementos de sus vehículos.

La trampa consistía en un encuentro acordado con alguien que nunca llegaba. En su lugar, aparecían varios atacantes que actuaban rápido, aprovechando la vulnerabilidad del momento y el aislamiento de los puntos elegidos.

A partir de estas denuncias, la investigación avanzó hacia Córdoba capital, donde este martes se realizaron allanamientos en Villa El Libertador, Villa La Toma, barrio Comercial y zonas cercanas. En esos procedimientos se detuvo a cinco personas señaladas como partícipes de los hechos cometidos en Punilla mediante el engaño de citas falsas.

En paralelo, durante las mismas diligencias, fueron aprehendidas dos personas relacionadas con el robo de una motocicleta en barrio Los Robles, donde un hombre fue abordado por un grupo de jóvenes. Además, otro procedimiento permitió detener a dos implicados en ataques y robos contra conductores de aplicaciones de viaje.

La causa continúa con análisis de teléfonos, conversaciones utilizadas para las citas falsas y otros elementos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el circuito completo de la maniobra y precisar el nivel de participación de cada detenido.