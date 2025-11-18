Córdoba: detienen a un extranjero con 1.500 dosis de cocaína listas para vender

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) derivó este lunes en la detención de un hombre de 43 años, de nacionalidad peruana, señalado por la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

La intervención comenzó en la intersección de Zelaya y Castro Barros, en barrio San Martín, donde el hombre fue sorprendido mientras concretaba una venta en la vía pública. A partir de ese momento se desplegaron allanamientos en cuatro viviendas: dos en barrio Obrero, una en Alberdi y otra en Ferreyra.

En los domicilios, los equipos tácticos e investigadores incautaron aproximadamente 1.500 dosis de cocaína listas para su distribución. También se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera, una balanza digital, recortes utilizados para acondicionar la droga y dos vehículos —un Chevrolet Agile y un Fiat Qubo— que, según la causa, se utilizaban para realizar entregas en distintos sectores de la ciudad.

Los puntos de venta operaban en zonas cercanas al Hospital Casa Cuna y al estadio de Belgrano. De acuerdo con la información judicial, el detenido registra antecedentes vinculados a infracciones a la ley de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno ordenó su traslado a sede judicial, donde quedó imputado por comercialización de estupefacientes.