Denunció que un vecino le convidó un fernet con droga y abusó de ella

Una mujer denunció que su vecino le ofreció fernet con droga y abusó de ella con sus amigos. El hecho habría acontecido en la la ciudad de Neuquén y dijo que la llevaron por la fuerza a una vivienda donde habrían cometido el ataque sexual.

Tres hombres se encuentran acusados por el caso, dos fueron detenidos y se encuentran con prisión preventiva y un tercer permanece prófugo y es intensamente buscado.

Según pudo conocerse, la víctima había salido a comprar cerveza cuando se cruzó con su vecino, que estaba acompañado por otros dos hombres. Le ofrecieron un vaso de fernet, ella tomó e inmediatamente comenzó a perder el equilibrio. En su declaración, la mujer relató que la acompañaron a su casa hasta que repentinamente la tomaron de los brazos y la metieron en otra vivienda.

Tras la violación, logró salir por sus propios medios un buzo que resultó ser de uno de los agresores (quien tenía colocada una tobillera por un hecho violencia de género). Los detenidos fueron identificados como J.G.A., señalado como el autor del abuso, y C.N.C., considerado partícipe necesario.

El fiscal Gastón Medina los imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.