Detienen a un enfermero acusado de agredir y robar a un paciente con parálisis cerebral

Un enfermero quedó detenido en Córdoba acusado de lesionar y robar a un paciente con parálisis cerebral al que asistía. La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Turno Cuarto, que imputó al profesional por los delitos de lesiones leves calificadas y hurto.

El caso surgió a partir de una denuncia que situó los hechos en el marco de su labor de cuidado hacia la víctima, un paciente con diagnóstico de parálisis cerebral. De acuerdo con la investigación preliminar, las agresiones y el robo habrían ocurrido mientras el enfermero cumplía tareas en el domicilio del paciente.

La detención fue realizada por personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Judicial 15, que llevó adelante un allanamiento en la vivienda del sospechoso tras una orden emitida por el Juzgado de Control y Faltas Nº 8.

Las autoridades señalaron que la investigación continuará para precisar la dinámica de lo ocurrido y avanzar en la recolección de pruebas.