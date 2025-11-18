Detuvieron a un «naranjita» por dañar una camioneta tras una discusión

Ocurrió en la ciudad de Córdoba
Detuvieron a un «naranjita» por dañar una camioneta tras una discusiónEl agresor tiene 41 años de edad y se le secuestró además un chaleco refractario.
Un naranjita fue detenido anoche luego de haber dañado una camioneta durante una violenta discusión de tránsito. Todo ocurrió en la calle Copina al 1300 del barrio Jardín Espinoza y el cuidacoches fue interceptado por efectivos policiales luego de haber provocado roturas en el espejo de una Volkswagen Amarok.
El agresor tiene 41 años de edad y se le secuestró un chaleco refractario.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se originó cuando un conductor de la 4X4 mantuvo un altercado con el naranjita y al llegar a la intersección de Argarañaz y Murgia, éste le dañó el espejo retrovisor derecho del vehículo.
Con los datos aportados, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre mayor de edad.