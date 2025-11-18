Dos heridos tras un grave accidente en la Ruta 28 de Tanti

Dos jóvenes se trasladaban a bordo de una moto y resultaron heridos en un grave accidente ocurrido esta tarde sobre la Ruta 28, a la altura del barrio San Miguel de la ciudad de Tanti.

El siniestro se produjo minutos antes de las seis de la tarde y trascendió que se conducían a bordo de una moto Cerro 110 cc. que chocó contra una camioneta Fiat Toro (donde iba un hombre de 67 años de edad).

Los heridos tienen 18 y 20 años años de edad, fueron asistidos por una ambulancia del servicio de emergencias y trasladados hacia el Hospital Domingo Funes, donde fueron diagnosticados con politraumatismos y escoriaciones.

Se procedió al secuestro de los rodados, quedando a disposición de la justicia.