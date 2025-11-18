Habló la dueña del perro que encontró restos humanos en Córdoba

La dueña del perro que encontró restos humanos y los llevó a su casa, habló sobre el macabro hallazgo y confirmó que alcanzó a ver un tatuaje. El caso provocó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio Urquiza de la ciudad de Córdoba y trascendió que el domingo pasado, el animal encontró una bolsa que contenía la pierna de una persona.

Se abrió una investigación para esclarecer el hecho y la causa recayó en la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

Giuliana dialogó con El Doce y dijo: «Mi perro estaba a lo más bien echado en el patio, comiendo algo. Tiene la costumbre de traer pedazos de animales del basural de acá. Lo primero que pensamos es que era nuevamente un bicho. Cuando salimos, los sacamos y vimos que era un pedazo grande, raro porque nunca lo habíamos visto».

«Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: estaba toda la carne, el hueso por dentro. Yo le sé traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido al tamaño, nada. Así que llamamos al 911, se acercaron y empezaron a ver toda la zona. Al principio no nos aseguraron nada. Hasta que viéndolo bien en un costado se veía como un tatuaje»; añadió la mujer.

Según pudo conocerse, el tatuaje hallado sería compatible con un «mandala».