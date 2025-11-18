Hallaron un cadáver en un baldío y descubrieron que tenía varias puñaladas

Una serie de pericias se ordenaron para esclarecer el crimen de un hombre de 45 años, quien fue encontrado sin vida en el camino a Capilla de los Remedios. El cadáver presentaba varias puñaladas y corresponde a una persona que había sido denunciada como desaparecida y era buscado en el interior de Córdoba.

Efectivos policiales dieron con los restos en un descampado, durante un operativo de búsqueda.

El hombre presentaba varias heridas de arma blanca y en la causa, tomó intervención la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de la doctora Patricia Baulies.

Se mantiene en reserva la identidad del fallecido y se aguardan los resultados de la autopsia.