Hallaron un cadáver en un baldío y descubrieron que tenía varias puñaladas

Capilla de los Remedios
Hallaron un cadáver en un baldío y descubrieron que tenía varias puñaladasEl cuerpo pertenece a un hombre de 45 años que era intensamente buscado en el interior de Córdoba.
Una serie de pericias se ordenaron para esclarecer el crimen de un hombre de 45 años, quien fue encontrado sin vida en el camino a Capilla de los Remedios. El cadáver presentaba varias puñaladas y corresponde a una persona que había sido denunciada como desaparecida y era buscado en el interior de Córdoba.
Efectivos policiales dieron con los restos en un descampado, durante un operativo de búsqueda.
El hombre presentaba varias heridas de arma blanca y en la causa, tomó intervención la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de la doctora Patricia Baulies.
Se mantiene en reserva la identidad del fallecido y se aguardan los resultados de la autopsia.