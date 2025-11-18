Lo buscaban desde hacía días y apareció muerto con puñaladas en un descampado

Un hombre de 45 años fue hallado sin vida durante las últimas horas en un sector del camino a Capilla de los Remedios, en un descampado cercano a la vía pública. La víctima había sido denunciada como desaparecida varios días antes, y su localización ocurrió en el marco de un operativo de búsqueda que se mantenía activo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, por lo que la principal línea apunta a un crimen. El hallazgo fue realizado por personal policial que recorría la zona en continuidad con las tareas para dar con el paradero del hombre.

El caso es investigado por la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de la fiscal Patricia Baulies, que mantiene estricto hermetismo sobre las circunstancias del hecho y la identidad del fallecido. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis mientras se aguardan estudios forenses y otras medidas de prueba.