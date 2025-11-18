Murió el joven apuñalado durante una pelea vecinal en Juárez Celman 

El joven de 22 años que había sido apuñalado durante una pelea vecinal en Estación Juárez Celman perdió la vida en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Había sido internado con múltiples heridas cortantes tras una discusión en la vía pública, ocurrida el pasado 31 de octubre en horas de la noche.

Desde aquella jornada, permaneció internado en el nosocomio y finalmente falleció a causa de las heridas sufridas.

Lo habían derivado desde el Hospital Elpidio Torres, donde fue llevado por su padre.

Según pudo conocerse, a causa del ataque, sufrió múltiples heridas de arma blanca que habían sido ocasionadas por un vecino.