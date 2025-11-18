Ruta 38: una camioneta de fletes volcó tras perder una rueda

Este martes, en la Ruta 38, en el tramo que une Huerta Grande con La Falda, una camioneta utilizada para fletes volcó a la altura de la curva del paso a desnivel, un sector con tránsito constante y maniobras frecuentes.

Según relató el conductor, el vehículo sufrió la salida de una rueda trasera mientras avanzaba, lo que provocó la pérdida de control y el posterior vuelco sobre la calzada. En la camioneta viajaban un hombre y una mujer, ambos residentes de Capilla del Monte, quienes fueron asistidos por personal de emergencia tras el impacto.

Bomberos, policía y servicios sanitarios trabajaron en la zona, donde el tránsito permaneció parcialmente reducido hasta que el vehículo fue retirado del lugar.

Las autoridades investigan las causas que generaron la falla mecánica que derivó en el siniestro.