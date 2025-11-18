Tarde de furia en Carlos Paz: un hombre alterado sembró desorden en el centro

Esta tarde, un hombre que se desplazaba descalzo por avenida General Paz, en Carlos Paz, generó momentos de tensión al correr hacia la zona céntrica en evidente estado de alteración. Testigos señalaron que, en su avance, empujó a varios motociclistas y golpeó autos que circulaban por la arteria.

El episodio comenzó cuando personal de Seguridad Urbana detectó que el hombre presentaba un comportamiento errático y activó el protocolo de salud mental para intentar contenerlo. A pesar de la intervención, el hombre escapó corriendo por la avenida, lo que obligó a los agentes a iniciar un seguimiento para evitar riesgos mayores en una zona de tránsito intenso.

La situación se resolvió en la esquina de avenida General Paz y San Lorenzo, donde finalmente lograron reducirlo sin incidentes mayores. Pocos minutos después llegaron los Halcones de la Policía y una unidad de VITTAL para brindarle asistencia médica y evaluar su estado general.

Durante la intervención, el flujo vehicular quedó parcialmente afectado debido a la presencia de inspectores, móviles y peatones que presenciaron el operativo.