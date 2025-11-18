Tragedia: un motociclista murió tras chocar contra un poste en Villa Allende

Un joven de 25 años perdió la vida luego de haber perdido el control de la moto que conducía y estrellarse contra un poste, en un trágico hecho ocurrido esta madrugada en la Avenida Goycochea de Villa Allende. Según pudo conocerse, la víctima se trasladaba a bordo de una moto Corven 250 y falleció en el lugar.

Un amigo de la víctima presenció la trágica secuencia y relató que venían de jugar al fútbol.

El siniestro se registró a la altura del barrio Lomas Sur y se investigan las causas que derivaron en el impacto del rodado contra un poste de madera. El motociclista salió despedido y terminó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Minutos después, arribó al lugar el servicio de emergencias y constataron su fallecimiento.