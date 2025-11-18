Operativo antidrogas
Tres detenidos en Córdoba tras caer una red narco con mil dosis de drogas
Luego de reiteradas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas, grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron cuatro allanamientos, detuvieron a tres personas mayores de edad y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Córdoba.
El despliegue operativo tuvo lugar en Pasaje Público s/n de barrio Kairos, donde se aprehendió a una mujer de 33 años y a dos hombres de 35 y 56.
Tras un exhaustivo registro, oficiales de la FPA secuestraron 982 dosis de cocaína, 167 dosis de marihuana, dos armas de fuego, dos cargadores, 32 cartuchos de diferentes calibres, $456.200, una motocicleta y diversos elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el principal investigado habitualmente portaba un arma de fuego y la exhibía frente a compradores y vecinos de la zona. Además, uno de los detenidos presentaba antecedentes por narcotráfico en 2018, causa por la cual estuvo detenido seis años; al recuperar la libertad, reincidió en el comercio de estupefacientes.
Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispusieron el traslado de los detenidos y de las evidencias secuestradas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.