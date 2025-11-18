Un motociclista resultó herido tras chocar contra un colectivo

Villa Carlos Paz. Este martes por la tarde, un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Cárcano y Madrid de Villa Carlos Paz dejó como saldo a un joven de 20 años con lesiones en una de sus extremidades.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 14:10, cuando un colectivo de turismo perteneciente a la empresa Entretur Jai —conducido por un hombre de 37 años— impactó contra una motocicleta Honda XR 190 cc. A raíz de la colisión, el motociclista sufrió un politraumatismo en el tobillo izquierdo, según informaron fuentes policiales de la Departamental Punilla.

El joven lesionado recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado para una evaluación más detallada. No se registraron otros heridos.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro.