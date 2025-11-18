Un niño cruzaba la calle, fue atropellado por una moto y terminó en el hospital

Un niño de cinco años fue atropellado por una moto y se encuentra internado con politraumatismos en un hospital de Córdoba. El menor fue embestido por el rodado en el barrio José Ignacio Díaz Quinta Sección, en una secuencia que fue registrada por las cámaras de vigilancia.

El pequeño permanece internado en observación en el Hospital Florencio Díaz y fue diagnosticado con politraumatismos.

El siniestro ocurrió en la noche del lunes en calle Barahona 5200, cuando por causas a establecer, el pequeño fue embestido por la motocicleta y tomó intervención la justicia.