Una aspirante policial salvó a un bebé de cinco días que dejó de respirar

Un bebé de cinco días recuperó la respiración gracias a la intervención de una aspirante policial que actuó este lunes al mediodía en barrio General Paz. El episodio ocurrió en la esquina de Domingo Faustino Sarmiento y Coronel Pringles, cuando un padre pidió ayuda desesperada al notar que su hijo había dejado de respirar por una broncoaspiración.

En ese momento, Bárbara Rivas, alumna de segundo año de la Escuela de Suboficiales General Manuel Belgrano, realizaba tareas preventivas en la zona. Al ver la situación, acudió de inmediato, tomó al recién nacido y aplicó maniobras de primeros auxilios hasta lograr estabilizarlo. Su compañero contuvo a la familia, atravesada por una fuerte crisis de angustia.

La intervención ocurrió en el marco de las prácticas profesionalizantes, donde la joven había recibido formación específica en primeros auxilios y respuesta ante emergencias. Según fuentes del caso, su reacción fue determinante para evitar que el cuadro se agravara.

Tras recuperar la respiración, el bebé fue trasladado por sus padres al Sanatorio del Salvador para continuar bajo atención médica.