Una joven de 18 años murió tras un choque entre su moto y un auto

Esta tarde, en la intersección de Paula Albarracín y E. del Campo, en Río Tercero, una joven de 18 años perdió la vida luego de un choque entre la motocicleta en la que se trasladaba y un automóvil. El hecho ocurrió en un sector donde funcionan desvíos vinculados al tránsito pesado del sur de la ciudad.

La motorista fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Provincial, donde pese al trabajo del equipo médico falleció a causa de las lesiones.

En el lugar trabajaron personal policial, bomberos y los servicios de emergencia, mientras la Justicia investiga las circunstancias que derivaron en el siniestro.