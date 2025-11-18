Una joven de 18 años murió tras un choque entre su moto y un auto

Tragedia vial en Río Tercero
Una joven de 18 años murió tras un choque entre su moto y un autoEl siniestro ocurrió en Paula Albarracín y E. del Campo, en una zona de desvíos de tránsito pesado. La joven fue llevada al Hospital Provincial, donde falleció por las heridas sufridas.
Esta tarde, en la intersección de Paula Albarracín y E. del Campo, en Río Tercero, una joven de 18 años perdió la vida luego de un choque entre la motocicleta en la que se trasladaba y un automóvil. El hecho ocurrió en un sector donde funcionan desvíos vinculados al tránsito pesado del sur de la ciudad.
La motorista fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Provincial, donde pese al trabajo del equipo médico falleció a causa de las lesiones.
En el lugar trabajaron personal policial, bomberos y los servicios de emergencia, mientras la Justicia investiga las circunstancias que derivaron en el siniestro.