Video: detuvieron a una pareja cuando robaba en un auto estacionado

Córdoba. Una pareja fue detenida durante la madrugada de ayer en barrio José Ignacio Díaz 1ª sección de la ciudad de Córdoba, luego de ser sorprendida cuando forzaba la apertura de un automóvil estacionado en la vía pública. El hecho quedó registrado en en las cámaras de seguridad policial del 911.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Gregorio Morales de Albornoz al 3500, donde policías patrullaban la zona y advirtieron la maniobra delictiva sobre un Peugeot 106. Tras interceptar a los sospechosos —un hombre y una mujer, ambos mayores de edad— se realizó una requisa en la que se secuestraron un arma blanca, un estéreo y un teléfono celular, elementos que habrían sido sustraídos del interior del vehículo.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial junto con los objetos incautados y quedaron a disposición de la Justicia.