Volvieron a vandalizar tumbas en el cementerio de Alta Gracia

Alta Gracia. Tras la denuncia pública de una vecina por el estado en el que quedó el panteón de sus abuelos, otros altagracienses se sumaron con relatos similares, según indicaron desde el portal AGNoticias. "Ya habíamos registrado casos de robos y destrozos en el cementerio municipal el año pasado". destacaron desde el portal local.

Mariel compartió imágenes y un mensaje cargado de dolor y enojo. Según relató, desconocidos arrancaron las puertas del panteón y dañaron cerámicos para llevarse todo lo que pudieron. “Ni a los muertos respetan… hoy es tierra de nadie, donde las lacras se hacen un festín robando y destruyendo sin que nadie haga nada”, expresó.

Tras su testimonio, varios vecinos se sumaron con relatos que reflejan que el problema es mucho más amplio. Una mujer comentó: “Es lamentable, a mi abuela le robaron todo. Hay que agradecer que le dejaron la foto pegada y pelada. Cuando reclamé me dijeron que las placas se caían, que pasara a fijarme si alguna era mía. ¡Caraduras!”.

Otro vecino agregó que en la tumba de su madre “hasta las flores le sacan”, y que durante una obra cercana rompieron el cantero para llevarse ladrillos. Calificando la situación como “desconsiderada”. Un tercer caso señaló que en el nicho de su padre “arrancaron los floreros y la placa de los abuelos”. Agregó que pese a haber realizado el reclamo hace casi dos años, “aún no hay respuesta de nadie”.

Los testimonios coinciden en la sensación de abandono, falta de control y ausencia de respuestas ante hechos que se repiten. Las familias piden mayor presencia municipal, mantenimiento constante y un sistema de seguridad que permita resguardar un espacio que, por su valor emocional y simbólico, debería ser tratado con el máximo respeto.