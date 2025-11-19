Caen dos mujeres que hacían compras con transferencias truchas por millones

En Villa del Rosario, dos mujeres fueron aprehendidas acusadas de realizar estafas mediante el uso de comprobantes falsos de una billetera virtual. El procedimiento se produjo casi al mismo tiempo en dos locales comerciales pertenecientes al mismo propietario, quien llevaba semanas detectando irregularidades en los pagos.

Según su denuncia, las mujeres mostraban comprobantes de transferencia que parecían legítimos, pero los pagos nunca impactaban en su cuenta. A partir de esta maniobra, habrían conseguido mercadería por un monto cercano a los cinco millones de pesos durante el último tiempo.

El operativo se concretó cuando ambas ingresaron, por separado, a los locales para repetir la maniobra. El personal policial secuestró los productos que intentaban llevarse y los teléfonos celulares utilizados para mostrar los comprobantes adulterados.

Las mujeres fueron trasladadas a la dependencia policial, donde quedaron alojadas a disposición de la Fiscalía de Río Segundo.