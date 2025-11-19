Detienen a una mujer acusada de integrar una organización narco en Córdoba

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a una mujer de 36 años en barrio Villa Boedo, en el marco de una investigación que la señala por comercialización de estupefacientes doblemente agravada por la participación de tres o más personas.

Los operativos se desarrollaron en tres viviendas del sector, donde se secuestraron elementos relevantes para la causa y dinero. De acuerdo con la investigación, la mujer alternaba la venta de drogas entre su domicilio, el de su madre y el de una hermana.

Además, se constató la participación de menores —entre ellos hijos, la hija de la pareja y sobrinos— en tareas vinculadas al fraccionamiento, la venta y el ocultamiento de sustancias, un agravante de especial peso dentro del expediente.

Estas irrupciones se suman al operativo del 5 de noviembre, cuando en una acción de gran escala la FPA concretó 32 allanamientos y logró detener a 19 personas vinculadas al narcomenudeo. En aquel procedimiento se incautaron 1.526 dosis de marihuana, 621 de cocaína, 15 plantas de cannabis, casi tres millones de pesos, 16.300 dólares, cuatro armas de fuego, un automóvil y tres motocicletas.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno mientras continúa la investigación.