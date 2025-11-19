Detuvieron a un hombre que amenazaba a los vecinos con una granada

Conmoción en Córdoba
Detuvieron a un hombre que amenazaba a los vecinos con una granadaUn oportuno llamado telefónico permitió la aprehensión de un sujeto en Villa El Libertador.
Un hombre fue detenido anoche en la ciudad de Córdoba luego de haber amenazado a sus vecinos con una granada, en un impactante hecho registrado en la calle Tilcara esquina Chiclayo del barrio Villa El Libertador. El sujeto fue aprehendido tras un llamado al 911 y a metros del lugar, se encontró un artefacto que fue secuestrado por la Brigada de Explosivos.
Una vecina alertó a las autoridades sobre el accionar del hombre, quien estaba ocasionando molestias y amenazas.
Asimismo, en una vivienda de la calle Carmelo Ibarra esquina Arani, se procedió al secuestro de la granada modelo Fm1.