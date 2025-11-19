Detuvieron a un hombre que amenazaba a los vecinos con una granada

Un hombre fue detenido anoche en la ciudad de Córdoba luego de haber amenazado a sus vecinos con una granada, en un impactante hecho registrado en la calle Tilcara esquina Chiclayo del barrio Villa El Libertador. El sujeto fue aprehendido tras un llamado al 911 y a metros del lugar, se encontró un artefacto que fue secuestrado por la Brigada de Explosivos.

Una vecina alertó a las autoridades sobre el accionar del hombre, quien estaba ocasionando molestias y amenazas.

Asimismo, en una vivienda de la calle Carmelo Ibarra esquina Arani, se procedió al secuestro de la granada modelo Fm1.