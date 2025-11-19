Entró a la casa de su ex jefe, abusó de la mujer y secuestró a la hija: dan preventiva

La Justicia de Río Cuarto dictó prisión preventiva para Sergio Sosa, de 37 años, imputado por un violento ataque ocurrido el 4 de octubre en Adelia María. Según la investigación, el hombre irrumpió de madrugada en la casa de su ex jefe, un veterinario de la localidad, donde golpeó y abusó de la pareja del profesional para luego secuestrar a la hija de ambos, una joven de 29 años.

Tras la denuncia, la Policía activó un operativo que se extendió durante toda la jornada. La víctima fue hallada por la tarde en una zona rural de Las Acequias, después de permanecer varias horas retenida dentro de una camioneta de la familia. Al verse acorralado, Sosa abandonó el vehículo e intentó escapar a pie, pero fue detenido a pocos kilómetros del lugar.

La joven fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde constataron heridas cortantes y una fractura en uno de sus brazos. La mujer atacada dentro de la vivienda también recibió atención médica tras el episodio.

El fiscal Pablo Jávega, a cargo de la causa, señaló que Sosa había trabajado anteriormente con el dueño de la vivienda y que la relación laboral había terminado “en buenos términos”, por lo que aún se investigan los motivos del ataque.

Con la medida dictada por el Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto, la causa avanza con nuevas pericias y declaraciones para reconstruir plenamente el episodio y definir próximos pasos procesales.