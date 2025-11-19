Murió una joven de 18 años tras un fuerte impacto entre moto y auto en Río Tercero

Ayer en Río Tercero, una joven motociclista de 18 años perdió la vida luego de un grave accidente ocurrido alrededor de las 17.30 en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Estanislao del Campo.

La joven circulaba en una motocicleta Zanella ZR 150 cc cuando, por motivos que aún se investigan, terminó impactando contra un automóvil Renault Logan conducido por un hombre mayor de edad.

Un servicio de emergencias acudió de inmediato y trasladó a la motociclista a un centro de salud de la zona debido a la severidad de las lesiones. Minutos más tarde, los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarla.

Personal policial trabaja en el lugar y en la recolección de testimonios para establecer cómo ocurrió el fatal episodio.