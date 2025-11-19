Rescataron a la mujer que se había extraviado en el norte cordobés

La mujer de 70 años que era intensamente buscada desde el lunes pasado fue encontrada deshidratada y desorientada en el paraje rural Alto Verde, ubicado en el norte cordobés. El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) había desplegado un operativo de rastrillaje en la zona y trascendió que se encuentra fuera de peligro.

Fue hallada el miércoles pasado en el Departamento Tulumba y trascendió que había salido de su domicilio y se había extraviado.

Finalmente, fue ubicada en un camino rural a unos 10 kilómetros de su vivienda.

Los rescatistas la asistieron en el lugar y dispusieron su inmediato traslado a un centro de salud para recibir atención médica.