Tres detenidos con armas blancas, dinero y casi un kilo de cocaína

Durante un operativo que se llevó adelante en la madrugada, fueron detenidos tres hombres que transportaban un kilo de cocaína y circulaban a bordo de un auto por la ciudad de Villa Dolores. Los sujetos son oriundos de la Provincia de San Luis y viajaban en un Peugeot 408 que fue interceptado en la calle Felipe Erdman al 600.

El personal de la Departamental San Javier procedió al control del rodado alrededor de las seis de la mañana y además de las dosis mencionadas, logró el secuestro de una cantidad menor de marihuana, dos cuchillos, una barreta de hierro, una manopla y una suma de dinero en efectivo.

Los detenidos tienen 23, 27 y 39 años, fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial.