Un choque de autos dejó a dos mujeres heridas en la Ruta 38

Parque Siquiman
Un choque de autos dejó a dos mujeres heridas en la Ruta 38Dos conductoras fueron asistidas tras un fuerte impacto en el km 22, donde ambos vehículos quedaron inutilizados y debieron ser secuestrados mientras avanza la investigación.
Esta mañana, en el kilómetro 22 de la Ruta Nacional 38, dos mujeres resultaron heridas luego de que un Fiat Palio y un Ford Fiesta impactaran entre sí por motivos que aún se investigan.
Cuando llegó la Policía, encontró a una mujer de 51 años al mando del Palio y a otra de 53 años que conducía el Fiesta. Ambas presentaban lesiones visibles.
Un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó a las dos conductoras al Hospital Domingo Funes, donde fueron asistidas por una herida cortante y un traumatismo en la muñeca.
Los vehículos quedaron secuestrados para las pericias correspondientes y a disposición del magistrado interviniente.