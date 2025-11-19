Un motociclista terminó hospitalizado tras un choque en la Cárcano

El martes pasado en horas de la noche, en la intersección de Cárcano y Santiago del Estero de Villa Carlos Paz, un motociclista resultó herido luego de chocar contra una Renault Duster.

Cuando llegó la Policía, entrevistó al conductor del auto, un hombre de 46 años, quien relató que su vehículo fue impactado desde atrás por una moto Zanella 150 conducida por un joven de 28 años.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y diagnosticó politraumatismos en el motociclista, por lo que fue trasladado al Hospital Sayago para una mejor atención.

Ambos rodados quedaron secuestrados y a disposición de la fiscalía de turno mientras avanza la investigación.