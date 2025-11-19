Ciudad de Córdoba

Un policía estaba de franco y detuvo a dos ladrones que se daban a la fuga

El uniformado posibilitó la detención de los delincuentes en una calle del barrio Bialet Massé.
Sucesos
miércoles, 19 de noviembre de 2025 · 10:11

Un policía que se encontraba de franco logró la detención de dos ladrones que escapaban tras haber cometido un robo. El uniformado sorprendió a los malvivientes cuando salían de una vivienda con varios elementos robados y alertó de la situación, lo que permitió la aprehensión de los sujetos en el barrio Bialet Massé de la ciudad de Córdoba.

El operativo se concretó en calle Cerro Colorado al 3400 y se secuestró un televisor, una notebook, una consola de videojuegos, un teléfono celular y otros elementos de valor.

Tras la aprehensión, ambos individuos fueron trasladados a sede policial junto a los bienes incautados.

