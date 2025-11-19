Vuelco en Juárez Celman: un hombre y una menor terminaron hospitalizados

Ayer, en el segundo anillo de Circunvalación a la altura de Villa Los Llanos (Juárez Celman), un utilitario Peugeot Partner perdió el control y volcó sobre la calzada. Personal policial llegó al lugar y encontró a sus dos ocupantes —un hombre y una menor— fuera del vehículo, visiblemente lesionados por el impacto.

Profesionales del dispensario local asistieron a ambos y diagnosticaron politraumatismos, por lo que dispusieron su traslado al Sanatorio Allende Cerro para una mejor valoración médica.

El vehículo quedó secuestrado y se realizaron las actuaciones de rigor para establecer cómo se produjo el vuelco.