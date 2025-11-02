Bomberos controlaron un incendio en una vivienda de Córdoba capital

Esta mañana, personal de Bomberos de la Policía de Córdoba controló un incendio que se desató en una vivienda ubicada en barrio Estación Flores.

Según se informó, el fuego comenzó en uno de los dormitorios, provocando daños materiales, aunque sin afectar otras dependencias del inmueble.

El propietario, un hombre de 38 años, fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 y no necesitó ser trasladado.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por personal especializado.